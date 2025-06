Bezos e Sanchez l’arrivo alla cena che dà il via ai festeggiamenti – Video

L’arrivo di Jeff Bezos e Lauren Sanchez alla cena di celebrazione ha acceso l’atmosfera a Venezia, dando il via a un matrimonio da sogno nella suggestiva cornice di Cannaregio. Con stile e serenità, i due si sono mostrati al cospetto di curiosi e invitati, pronti a vivere momenti indimenticabili. La serata promette emozioni e festeggiamenti esclusivi, testimoniando un amore che conquista anche le luci della celebrità.

(Adnkronos) – Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono appena arrivati alla cena, che darà il via ai festeggiamenti per il loro matrimonio. Appena sceso dal taxi acquatico, Bezos si è rivolto verso chi lo salutava dalle finestre delle case di fronte alla Chiesa della Madonna dell’Orto, location della cena, nel sestiere di Cannaregio. Per l’occasione, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it