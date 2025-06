Bezos è in città I comitati preparano la festa

In un angolo diverso dalla classica Venezia da cartolina, Jeff Bezos approda con il suo imponente yacht Koru, suscitando curiosità tra i cittadini e i comitati locali. Mentre si preparano gli eventi per accogliere questa visita, l’atmosfera si infiamma di entusiasmo e aspettative. La città si trasforma, pronta a mostrare il suo volto più autentico e sorprendente. La presenza di Bezos apre un nuovo capitolo nel racconto di Venezia, tra tradizione e innovazione.

Non è esattamente la Venezia da cartolina, tutta cuori e gondole che scivolano sul Canal Grande, quella che ha accolto Jeff Bezos, arrivato ieri col suo mega yacht Koru costato

