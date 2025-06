Bezos divide Venezia | tre giorni di nozze da sogno nella Serenissima

Venezia, la città dell’amore e del mistero, si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da sogno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno vivendo tre giorni di celebrazioni esclusive, tra eventi glamour e momenti indimenticabili. Mentre 250 vip riempiono i palazzi più lussuosi, il fascino di questa storica città si mescola alle emozioni di una delle nozze più chiacchierate dell’anno. Ma, tra entusiasmo e polemiche, Venezia si divide tra chi vede nell’evento un’opportunità unica e chi teme di perdere il suo incanto autentico.

La Serenissima si è trasformata nel palcoscenico del matrimonio più chiacchierato dell’anno. Jeff Bezos, il patron di Amazon, e Lauren Sanchez stanno celebrando le loro nozze in un evento da favola che si snoda per tre giorni tra feste esclusive, cocktail party e una cerimonia che promette di essere indimenticabile. Ma mentre 250 invitati vip popolano i palazzi più lussuosi della città, Venezia si spacca tra chi vede nell’operazione una preziosa iniezione economica e chi grida allo scandalo. Jeff Bezos, il patron di Amazon, e Lauren Sanchez La città divisa: “Soldi sì, ma a che prezzo?”. “Un evento come altri che attira persone che spendono, poi bisogna vedere come la città reimpiega queste entrate” ha detto Carlo Agostini, dipendente del Teatro La Fenice. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it