Bezos Bonelli e Scarpa presentano un’interrogazione parlamentare

Bezos, Bonelli e Scarpa uniscono le forze per chiedere spiegazioni in Parlamento dopo lo sgombero di Piazza San Marco, avvenuto durante una protesta contro il matrimonio dei Bezos. La loro interrogazione mira a fare luce su un episodio che ha sollevato molte polemiche e interrogativi. È un gesto deciso per difendere i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza delle azioni istituzionali.

I deputati Bonelli e Scarpa non accettano il modo in cui Piazza San Marco sia stata sgomberata questa mattina: era in atto una protesta contro il matrimonio dei Bezos.

Bezos, Bonelli e Scarpa portano la questione in parlamento.