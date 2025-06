Bezos a Venezia 40 fermi? Liberi subito | Avs coi teppisti un caso politico

La tensione monta a Venezia, dove 40 attivisti di Extinction Rebellion sono ancora fermati in Questura dopo un'azione pacifica. Marco Grimaldi chiede il rilascio immediato dei militanti, sottolineando che la nostra Costituzione non pu√≤ essere messa da parte per interessi politici o economici. √ą ora di difendere i diritti civili e la legalit√†, perch√© Venezia e la democrazia meritano rispetto e tutela.

"Siano rilasciati immediatamente i 30 militanti di Extinction Rebellion fermi in Questura da quasi tre ore, dopo un'azione del tutto pacifica": la richiesta arriva da¬† Marco Grimaldi, vicecapogruppo dei deputati di Alleanza Verdi Sinistra. "Si pu√≤¬†comprare Venezia per 3 giorni, ma non la nostra Costituzione nemmeno per 3 ore di fermo¬†- ha proseguito l'onorevole -.¬†I fogli di via andrebbero dati ai potenti che consumano l'equivalente di 10 pianeti e¬†rischiano di cancellare la laguna di Venezia". Oggetto della protesta le nozze del fondatore di Amazon Jeff Bezos con Lauren Sanchez: la coppia ha scelto Venezia come location per il proprio matrimonio spendendo una cifra che, stando a quanto si apprende, dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Bezos a Venezia, 40 fermi? "Liberi subito": Avs coi teppisti, un caso politico

Caro Aldo, ho letto con disappunto le critiche mosse alla decisione di Jeff Bezos di scegliere Venezia come location per il suo matrimonio. A mio avviso, tali critiche sono ingiustificate e spesso dettate da una sorta di invidia di classe. Ritengo che l'evento rappr

