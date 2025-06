Beyoncé rilancia il Butterfly Cut come miglior taglio low stress dell' estate Pratico ma sofisticato è la scelta ideale per un look fresco

Beyoncé rilancia il Butterfly Cut come scelta vincente per un’estate all’insegna di praticità e stile. Questo taglio, leggero e sofisticato, è il compromesso perfetto tra freschezza e femminilità, ideale per chi desidera un look low stress senza rinunciare a un tocco di eleganza. La regina del pop dimostra ancora una volta che i dettagli facili da gestire possono diventare veri simboli di moda. Scopri perché il Butterfly Cut sta conquistando tutti quest’estate!

B eyoncé ha scelto un nuovo hairstyle per l’estate. La regina del pop si è mostrata al pubblico con uno dei tagli più iconici e low stress della stagione: il Butterfly Cut. Una scelta che unisce praticità, femminilità e un fascino senza tempo. La cantante, a Parigi per la collezione Louis Vuitton firmata da Pharrell Williams, ha incantato i fan con un’evoluzione chic e leggera del classico scalato. Beyoncé rilancia il Butterfly Cut come scelta ideale per un look fresco e senza troppi sforzi di manutenzione. N on è un taglio corto radicale, né un cambio look eclatante. Ma un’ode alla libertà dei capelli lunghi che si muovono leggeri al vento, perfetti per le giornate estive. 🔗 Leggi su Iodonna.it