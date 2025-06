Beukema contatti avviati col Bologna | si tratta anche su Zanoli

Il Napoli accelera sul mercato, puntando con decisione su Sam Beukema e coinvolgendo anche Zanoli nelle trattative con il Bologna. I primi contatti sono stati avviati con l’obiettivo di rafforzare la rosa e portare nuova energia alla squadra. Si tratta di operazioni strategiche che potrebbero cambiare gli equilibri e offrire nuove opportunità per i partenopei nel prossimo campionato. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sulle trattative in corso.

Beukema-Napoli, contatti intensi: lo rivela Fabrizio Romano - Il calciomercato si infiamma: il Napoli accelera sui rinforzi difensivi e, secondo Fabrizio Romano, i contatti con Sam Beukema del Bologna sono ormai intensi.

CorSport - Il #Bologna spara altissimo per #Ndoye: 45 milioni più Zanoli! https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/CorSport---Il-Bologna-spara-altissimo-per-Ndoye--45-milioni-piu-Zanoli--140797.aspx #Calciomercato #Napoli Vai su Facebook

Calciomercato Napoli: Beukema resta in pole per la difesa; Sky - Beukema vuole giocare per il Napoli! Proverà ad ammorbidire il Bologna per calare le richieste; Napoli, piace Beukema ma il Bologna fa muro.

Bologna, cercasi difensore: spunta un talento spagnolo - Beukema e Lucumì verso l'addio: il Bologna si muove sul mercato per trovare un centrale giovane e affidabile. ilcorrieredelpallone.it scrive