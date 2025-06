Bertinotti mette all’asta due Warhol | Ho bisogno di soldi

Fausto Bertinotti, ex leader dei Comunisti Uniti, mette all'asta due serigrafie di Andy Warhol raffiguranti Mao Tse Tung, per far fronte alle sue necessità finanziarie. La scelta sorprendente accende il dibattito: un gesto che potrebbe mettere fine alle ironie sulle ricchezze dei politici di sinistra. Il 2 luglio a Milano, presso la casa d’aste Finarte, le opere saranno messe all’incanto, rivelando un nuovo capitolo della vita dell’ex presidente della Camera.

“Così la smetteranno di ironizzare sulle ricchezze dei comunisti”, dice Fausto Bertinotti a Concetto Vecchio sulla Repubblica Il 2 luglio, nella casa d’aste Finarte, a Milano, andranno all’incanto anche due serigrafie raffiguranti Mao Tse Tung di Andy Warhol, datate 1972, di proprietà dell’ex presidente della Camera e di sua moglie, Lella. Le ebbero in eredità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bertinotti mette all’asta due Warhol: “Ho bisogno di soldi”

In questa notizia si parla di: bertinotti - warhol - mette - asta

Bertinotti mette all’asta i suoi quadri: i Mao di Andy Warhol venduti all’asta dal leader comunista - L'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti sorprende tutti: mette all'asta alcuni dei suoi preziosi quadri, tra cui ritratti di Mao di Andy Warhol.

Translate postComunisti col #Warhol. #Bertinotti mette all’asta due serigrafie dell’artista raffiguranti Mao Tse Tung,lasciategli in eredità dal potentissimo banchiere #MarioDUrso. Lo fa perché ha bisogno di soldi,dice. Avanti popolo,tutti alla casa d’aste Finarte! Vai su X

L’ex presidente della Camera e leader del Prc mette all’asta i quadri donati dal banchiere D’Urso: ho bisogno di soldi, non valgono tanto Vai su Facebook

Fausto Bertinotti mette all'asta i suoi Andy Warhol e altri pezzi pregiati; Fausto Bertinotti mette all'asta due quadri di Andy Warhol: «Ho bisogno di soldi, basta ironie sui comunisti r; Fausto Bertinotti mette all'asta due Warhol: Ho bisogno di soldi, basta ironie sui comunisti ricchi.

Fausto Bertinotti mette all'asta due quadri di Andy Warhol: «Ho bisogno di soldi, basta ironie sui comunisti ricchi». Quanto valgono - Si tratta di due serigrafie di una collezione dedicata a Mao Tse Tung realizzata nel 1972 e finora ... ilmessaggero.it scrive

Fausto Bertinotti mette all'asta i suoi Andy Warhol e altri pezzi pregiati - Sono due serigrafie raffiguranti Mao Tse Tung, ricevute dal potente banchiere Mario D'Urso. Come scrive msn.com