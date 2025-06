Bernabé Inter la Fiorentina rovina i piani dei nerazzurri | la Viola piomba sul centrocampista del Parma e abbandona la pista Asllani?

Il mercato estivo si infiamma: mentre l'Inter sogna di rinforzarsi con Bernabé, la Fiorentina sorprende tutti puntando deciso su un talento del Parma, il centrocampista Adrián Bernabé. Questa mossa potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A, lasciando i nerazzurri a riconsiderare le proprie strategie. La corsa ai talenti giovani non smette di sorprendere, e ora tutto si gioca sulle prossime mosse di Firenze e Milano...

Le ultime. Adrián Bernabé continua a catalizzare l’attenzione di diversi club di Serie A. Il centrocampista spagnolo del Parma, già accostato al calciomercato Inter come possibile erede di Hakan Çalhano?lu in caso di cessione, è finito anche nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola è alla ricerca di un regista per la prossima stagione e vede in Bernabé il profilo ideale per rafforzare la mediana. L’interesse della Fiorentina potrebbe complicare i piani dell’Inter, che monitora la situazione in attesa di sviluppi sul fronte uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com