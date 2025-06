Bergamo nel turismo l’occupazione doppia quella regionale | è in crescita del 13,5%

Bergamo si conferma una stella brillante nel panorama turistico italiano, con un'occupazione doppia rispetto alla media regionale e una crescita del 135% nel settore. Un segnale forte di ripresa e rilancio che si riflette nel nuovo Patto territoriale per le competenze e l’occupazione, attivo fino al marzo 2026, che mira a consolidare questa tendenza e valorizzare ulteriormente le eccellenze della città . Ma quale sarà il prossimo capitolo di questa affascinante storia?

Turismo a Bergamo: a che punto siamo? È questa la domanda che caratterizza il Patto territoriale per le competenze e l’occupazione nella filiera del turismo che vede la Provincia di Bergamo capofila di partenariato che coinvolge 21 enti pubblici e privati, più 11 soggetti di supporto. Il progetto, attivo da ottobre 2024 a marzo 2026 – per inciso dopo l’esperienza di Bergamo Brescia capitale della cultura 2023 e Milano-Cortina 2026 – prevede un’analisi approfondita dei fabbisogni formativi e professionali oltre una raccolta dati che saranno fondamentali per dotare il territorio di nuove competenze. 🔗 Leggi su Bergamonews.it