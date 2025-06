Bererosa edizione 2025 dell' evento dedicato ai vini rosati italiani

Scoprire i più pregiati vini rosati italiani in un’atmosfera unica e raffinata. La quattordicesima edizione di Bererosa, l’evento imperdibile ideato da Cucina & Vini, si svolgerà il 1° luglio presso Villa Appia Antica, offrendo un’esperienza di degustazione libera e coinvolgente attraverso il Walk Around Tasting. Un’occasione esclusiva per appassionati e intenditori di immergersi nel mondo dei rosati italiani, scoprendone le sfumature e l’eccellenza.

La quattordicesima edizione di Bererosa, evento dedicato ai vini rosati italiani ideato dalla redazione di Cucina & Vini, si terrà il 1 luglio negli spazi aperti di Villa Appia Antica. Come ogni anno, Bererosa si svolgerà con la formula del Walk Around Tasting, che permetterà al pubblico di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: bererosa - vini - edizione - evento

Milano, 22 giu. (askanews) – Martedì 1 luglio, dalle 17 alle 23, torna "Bererosa" a Villa Appia Antica (Roma), con la 14esima edizione dedicata ai rosati italiani. Oltre 130 etichette in degustazione tra i suggestivi spazi aperti della villa, per scoprire le produzioni Vai su Facebook

Bererosa, edizione 2025 dell'evento dedicato ai vini rosati italiani; Bererosa 2025 il primo luglio, a Roma, in Villa Appia Antica; Bererosa, a Roma in degustazione oltre 130 etichette.

Torna la grande festa romana dedicata ai rosati italiani - È tutto pronto per la quattordicesima edizione di Bererosa, il grande evento dedicato ai vini rosati italiani ideato dalla redazione di Cucina & Vini, che si terrà il prossimo 1mo luglio nei ... Secondo informazione.it

Bererosa, a Roma in degustazione oltre 130 etichette - Al via la quattordicesima edizione di Bererosa, evento dedicato ai vini rosati italiani ideato dalla redazione di Cucina & Vini, che si terrà il prossimo primo luglio negli spazi aperti di Villa Appia ... Da ansa.it