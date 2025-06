Bere molto e scegliere abiti adatti | tutti i consigli utili per proteggere i bimbi dal caldo

L’estate è un momento di gioia e vacanza, ma per i più piccoli può diventare una vera sfida. Proteggerli dal caldo eccessivo richiede attenzione e strategie mirate. La dottoressa Maria Rosaria Marchili, esperta di Pediatria, condivide consigli preziosi per garantire sicurezza e benessere ai bambini durante le giornate più calde. Scopriamo insieme come evitare rischi e godersi un’estate all’insegna della salute e del divertimento, evitando gli errori più comuni.

Le alte temperature possono rappresentare un serio rischio per i bambini, soprattutto i più piccoli, esposti a colpi di calore, disidratazione e scottature. La dottoressa Maria Rosaria Marchili, responsabile di Pediatria ad Alta Complessità al Bambino Gesù, spiega a Fanpage.it come proteggerli e quali errori evitare durante l’estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

