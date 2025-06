Benzina lieve assestamento al rialzo verde self a 1,756 euro

Le oscillazioni dei prezzi alla pompa continuano a tenere banco: mentre la benzina verde self si assesta a 1,756 euro con un lieve aumento, medie nazionali di carburante e diesel mostrano un trend rialzista. Le quotazioni internazionali dei raffinati confermano questa dinamica, con il diesel in aumento e la benzina in lieve calo. Quanto influenzeranno queste variazioni le nostre scelte quotidiane? Scopriamolo insieme.

In lieve assestamento all'insù le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in aumento sul diesel e in leggero calo sulla benzina. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all' Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 25 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,756 eurolitro (1,755 la rilevazione del 24 giugno), con le compagnie tra 1,754 e 1,774 eurolitro (no logo 1,742). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,688 eurolitro (rispetto a 1,686), con i diversi marchi tra 1,682 e 1,702 eurolitro (no logo 1,681). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Benzina, lieve assestamento al rialzo, verde self a 1,756 euro

