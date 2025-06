Benvenuti ad Amiantopoli a Misano striscioni e proteste Il comitato | No al deposito regna la paura

Benvenuti ad Amiantopoli, un luogo che sta scatenando emozioni e proteste tra i cittadini di Misano Adriatico. Striscioni e manifestazioni denunciano il timore crescente per un progetto che potrebbe mettere a rischio salute e diritti, sottolineando l’urgenza di un dibattito aperto e responsabile. In un contesto già segnato dalla paura, si alza forte la voce della comunità : la tutela dell’ambiente e della vita non può essere messa in secondo piano.

“Benvenuti ad Amiantopoli”. E ancora: “No deposito amianto” e “L’amianto uccide anche i nostri diritti”. Sono alcuni degli striscioni che durante gli scorsi giorni sono apparsi sul territorio di Misano Adriatico. Si tratta di un progetto che rientra nella tipologia di "Impianti di smaltimento e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

