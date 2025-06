Bentornato Berrettini | test con Darderi ad Hurlingham Tutto ok ora Wimbledon

Bentornato Berrettini! Dopo il test con Darderi ad Hurlingham, tutto sembra pronto per Wimbledon. A circa un mese e mezzo dall’infortunio agli Internazionali, Matteo ha dimostrato di essere tornato in forma, giocando un’ora e 20 minuti contro l’altro azzurro in un match esibizione. Ora, l’attesa si concentra su Londra: sarà lui a scrivere il prossimo capitolo della sua straordinaria stagione?

Un mese e mezzo dopo l'infortunio agli Internazionali, Matteo in campo un'ora e 20 minuti per piegare l'altro azzurro in tre set in un match esibizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bentornato Berrettini: test con Darderi ad Hurlingham. Tutto ok, ora Wimbledon

In questa notizia si parla di: bentornato - berrettini - test - darderi

Bentornato Berrettini: test con Darderi ad Hurlingham. Tutto ok, ora Wimbledon; Chi sarà il miglior marcatore al Mondiale per club 2025 secondo i bookmakers? I pronostici sugli attaccanti che segneranno più gol.

ATP Tokyo, Berrettini passa al secondo turno. Darderi subito eliminato - Matteo Berrettini debutta con una vittoria all'ATP 500 di Tokyo. Lo riporta affaritaliani.it

Tennis: Atp Tokyo, Berrettini avanti ma esce Darderi - Ansa.it - Si ferma al primo turno la corsa di Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Tokyo. Riporta ansa.it