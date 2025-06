Beni confiscati pugno duro del presidio ' Libera' | Inaccettabile immobilismo nel riutilizzo dal Comune

L'immobilismo sul riutilizzo dei beni confiscati nel Comune di Aversa sta sollevando un grave allarme sociale. Il Presidio di Libera Aversa 'Attilio Romanò e Dario Scherillo' chiede con forza alle istituzioni di agire subito, sottolineando l’importanza di un pugno duro contro l’immobilismo e per la valorizzazione di questi beni come strumenti di legalità e rinascita. È ora di passare dalle parole ai fatti e restituire alla comunità ciò che le spetta.

Allarme sulla gestione dei beni confiscati nel comune di Aversa. E’ quello lanciato dal Presidio di Libera Aversa 'Attilio Romanò e Dario Scherillo', mediante un appello alle istituzioni competenti – Prefettura di Caserta, Regione Campania e ANBSC – per sollecitare un immediato intervento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

