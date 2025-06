Beni confiscati assessora Palmenta e dirigente Nipote incontrano i vertici dell' Anbsc reggina

Benvenuti in un viaggio tra legalità e rinascita: l’assessora Giuseppina Palmenta e la dirigente Luisa Nipote hanno incontrato i vertici dell’ANBSC Reggio Calabria per valorizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata, un passo fondamentale verso la riqualificazione sociale e culturale del territorio. Con questa visita, si rafforzano le sinergie tra istituzioni e si aprono nuove opportunità di sviluppo sostenibile, testimonianza concreta di impegno e speranza per un futuro migliore.

Con l'obiettivo di valorizzare al meglio i beni confiscati alla criminalità organizzata si è svolta una visita istituzionale all’Agenzia nazionale (Anbsc), dell’assessora con delega ai beni confiscati, Giuseppina Palmenta, insieme alla dirigente del settore patrimonio, Luisa Nipote. Le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

