Benevento spesa a Modena | nel mirino un portiere e un difensore

Il Benevento si prepara a rafforzarsi ulteriormente, puntando a Modena nel mercato di gennaio. Dopo gli acquisti di Salvemini e Romano, l’attenzione si sposta su ricercati profili come il portiere Riccardo Gagno e un difensore ancora da definire. La dirigenza giallorossa valuta con attenzione le opportunità, ma Prima di tutto, deve assicurarsi che i canarini sistemino le questioni di rosa...

Dopo gli arrivi dell'attaccante Francesco Salvemini e del difensore Raffaele Romano, entrambi dall' Audace Cerignola (LEGGI QUI) il Benevento potrebbe fare spesa a Modena. E' forte l'interesse dei giallorossi per il portiere Riccardo Gagno, nome di sicuro affidamento che in serie C rappresenterebbe un plus. I canarini, però, devono prima avere la certezza di tesserare Leandro Chichizzola dello Spezia e solo allora daranno il placet all'addio di Gagno con destinazione Sannio. In ogni caso il Benevento si è cautelato monitorando almeno un altro paio di nomi tra C e B anche se l'estremo difensore del Modena appare come la prima scelta.