Beneficienza per Santino Dybala e Paredes in Argentina | raccolta fondi per combattere la leucemia

In un gesto di grande solidarietà, Argentina si mobilita per sostenere il piccolo Santino, affetto da leucemia, con una giornata di beneficenza ricca di emozioni e speranza. La partita organizzata ha visto protagonisti Dybala e Paredes, che con il loro impegno hanno acceso i cuori dei presenti, anche se la Joya non è potuta scendere in campo a causa dell'infortunio. Ha giocato e segnato invece il...

Giornata di beneficienza in Argentina, dove è stata organizzata una partita per il piccolo Santino, ragazzo di sette anni che soffre di leucemia e per la quale si trova in cura a Singapore. All’evento per raccogliere fondi contro la malattia erano presenti anche Paulo Dybala e Leandro Paredes, con la Joya che ovviamente non è potuta scendere in campo a causa dell’infortunio al tendine da cui sta recuperando. Ha giocato e segnato invece il centrocampista, che presto potrebbe salutare la Capitale, protagonista di una rete di tacco dopo uno scambio con un altro ex giallorosso come Pablo Daniel Osvaldo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Beneficienza per Santino, Dybala e Paredes in Argentina: raccolta fondi per combattere la leucemia

In questa notizia si parla di: beneficienza - santino - dybala - paredes

Translate post? VIDEO - #Dybala e #Paredes in Argentina per beneficenza per il piccolo Santino #ASRoma Vai su X

VIDEO - Dybala e Paredes in Argentina per beneficenza per il piccolo Santino; Amor por Santino: Paredes show in una partita di beneficenza e gol di tacco su assist di Osvaldo. Presente anche Dybala a bordocampo (FOTO e VIDEO); Social AS ROMA | DYBALA e PAREDES Amor por Santino: presenti per una partita di beneficienza (TESTO)(VIDEO).

Paredes segna, Dybala presente: partita di beneficenza per Santino - Nella giornata di ieri, Leandro Paredes e Paulo Dybala sono stati protagonisti di una partita di beneficenza in Argentina. Come scrive msn.com

VIDEO - Dybala e Paredes in Argentina per beneficenza per il piccolo Santino - i due giallorossi hanno partecipato ad una partita a scopo benefico per un bambino di sette anni affetto da leucemia. Riporta ilromanista.eu