Bellissimo e molto più alto di lei Mara Venier tutti pazzi per il nipote Giulio | la nuova foto

In un mondo che corre veloce, i momenti di pura tenerezza famigliare sono un vero tesoro. Mara Venier, con il suo sorriso contagioso, si conferma ancora una volta una nonna affettuosa e presente, condividendo sui social uno scatto che emoziona il cuore: lei, il nipote Giulio e il piccolo Claudio. Un’immagine che celebra l’amore e la bellezza dei legami familiari. E proprio questi attimi ci ricordano quanto siano preziosi i valori della famiglia.

Mara Venier si conferma ancora una volta una nonna affettuosa, presente e profondamente legata ai suoi nipoti, come dimostra uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram. Nell’immagine, appaiono sorridenti lei e il nipote Giulio, 23 anni, primogenito di sua figlia Elisabetta Ferracini, accanto al piccolo Claudio Capponi, di appena 6 anni, figlio del secondogenito Paolo. Una scena familiare tenera, accompagnata da parole semplici ma cariche d’amore: “Il tempo vola e mi ritrovo Giulio molto più alto di me. Orgogliosamente nonna”, ha scritto la storica conduttrice di Domenica In. L’emozione nel veder crescere Giulio, ormai alto un metro e 88, è accompagnata anche da una velata malinconia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

