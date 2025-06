Beli comunque Virtus Zanetti | Resterà con noi Vedremo in quale veste

Il futuro di Marco Belinelli con la Virtus Bologna si fa sempre più intrigante e ricco di possibilità. Dopo aver scritto pagine indimenticabili della sua carriera, dal trionfo in Italia all’impresa in NBA, Beli potrebbe ancora lasciare il segno sotto le Due Torri, ma in quale veste? Il suo ruolo resterà quello di protagonista o prenderà una strada diversa? A ogni modo, la sua presenza rimane un patrimonio inestimabile per la Virtus.

Il futuro di Marco Belinelli sarà ancora con la Virtus: con quale ruolo resta ancora da decidere. La vittoria del titolo tricolore di quest’anno sembra sempre più l’atto finale della straordinaria carriera sportivo del Beli che ha vinto da giovanissimo in Italia, è stato il primo e unico italiano a vincere l’anello in Nba con i San Antonio Spurs e al suo ritorno sotto le Due Torri è stato il grande protagonista di questi ultimi anni in Virtus. A svelare il futuro dirigenziale di Belinelli è stato ieri a margine della presentazione della nuova arena Virtus, il presidente Massimo Zanetti: "Ci siamo sentiti, resterà con noi: ora vediamo in che veste". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beli, comunque Virtus. Zanetti: "Resterà con noi. Vedremo in quale veste"

