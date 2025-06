Belén Rodríguez si concentra sul lancio di un nuovo progetto | l’annuncio

Belén Rodríguez si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con una grande novità: il lancio di “Rebeya”, il suo nuovo progetto che promette di sorprendere e ispirare. Dopo anni di successi e sfide, María Belén dimostra ancora una volta il suo coraggio di rinascere sotto i riflettori, rinnovando il suo ruolo di icona. La sua storia di tenacia e passione sta per scrivere un nuovo capitolo, e la sua audace evoluzione ci aspetta con entusiasmo.

Belén Rodríguez: il coraggio di rinascere sotto i riflettori. Arriverà una novità col suo brand "Rebeya". María Belén Rodríguez, conosciuta semplicemente come Belen, è da oltre un decennio una delle figure più riconoscibili dello spettacolo italiano. Argentina di nascita, italiana d'adozione, ha saputo attraversare le fasi più complesse della sua carriera e della sua vita privata con una determinazione che oggi la rende più che una showgirl: una donna che ha scelto di ricominciare, con autenticità. Negli anni, Belen non si è limitata al ruolo di "bella in tv".