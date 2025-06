beko 29 lavoratori da salvare gli interinali rischiano il posto

La situazione dei 29 lavoratori interinali della Beko di Comunanza è critica: il rischio di perdere il posto si fa sempre più concreto, con alcuni contratti in scadenza già a fine giugno. La corsa contro il tempo coinvolge sindacati e vertici aziendali, nel tentativo di trovare una soluzione che possa tutelare questi lavoratori e scongiurare un disastro occupazionale. La speranza è che si possa arrivare a un accordo prima che sia troppo tardi.

È corsa contro il tempo per salvare i 29 lavoratori della Beko di Comunanza che rischiano di perdere il posto. Si tratta degli interinali, ai quali non verrà rinnovato il contratto. Per alcuni di questi, tra l'altro, il rapporto di lavoro cesserà già alla fine di giugno, quindi da martedì. In queste ore si stanno susseguendo diversi incontri tra i sindacati e i vertici dell'azienda, per trovare una soluzione che, allo stato delle cose, sembra molto lontana. A distanza di appena due mesi dalla firma dell'accordo che ha scongiurato la chiusura dello stabilimento piceno, dunque, avvenuta al ministero delle Imprese e del Made in Italy, emergono nuove problematiche.