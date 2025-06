Bedizzole | festa in fattoria con alpaca laboratori giochi e animazione

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile a Bedizzole! La festa in fattoria ti aspetta con tre giornate di divertimento tra alpaca, lama, maialini e molto altro, immersi nella natura. I più piccoli potranno partecipare a laboratori educativi, giochi creativi e momenti di animazione. Non mancheranno sorprese e tante risate: un'avventura perfetta per tutta la famiglia che lascerà ricordi speciali!

Vivrete tre giornate ricche di attività a contatto con la natura e tanti amici: alpaca, lama, maialini, caprette, pony, conigli etc. Inoltre ci saranno attività didattiche per bambini: "archeologo per un giorno", "cacciatori di gemme" e "colorare con gli ortaggi".inoltre truccabimbi e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Festa in fattoria con alpaca e tanti altri animali-Laboratori e giochi - Area food - 27/28/29 giugno Vai su Facebook

