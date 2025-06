Beautiful streaming replica puntata 26 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdete l’occasione di rivivere le emozioni di Beautiful, la soap americana che appassiona milioni di fan ogni settimana. Oggi, giovedì 26 giugno 2025, Finn apre uno spiraglio di speranza per Eric con una terapia innovativa. Vuoi rivedere questa puntata inedita? Ecco il video Mediaset in streaming, perfetto per non perdere nemmeno un attimo di questa avvincente trama.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn rivela a Steffy che da tempo sta studiando la situazione di Eric e che vorrebbe tentare una terapia sperimentale per aiutarlo. Si accende un barlume di speranza per Eric. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 26 giugno 2025 | Video Mediaset



