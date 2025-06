Beatrice Luzzi chi è l’ex marito Alessandro Cisilin e padre dei suoi figli e che lavoro fa

Al centro della scena pubblica e privata, Alessandro Cisilin è un antropologo e giornalista professionista con una carriera solida e internazionale. Residente a Roma, si distingue per il suo impegno nelle questioni sociali e istituzionali di Europa e Asia Meridionale, ricoprendo anche ruoli come web editor e direttore responsabile di Fablab. Scopriamo insieme la vita e le attività di questo professionista appassionato e versatile.

Alessandro Cisilin è un antropologo e giornalista professionista. Oggi vive a Roma e, da quello che si legge dai suoi profili social, lavora anche come web editor e direttore responsabile di Fablab. Esperto di questioni sociali e istituzionali riguardanti Europa e Asia Meridionale, ha iniziato la carriera da giornalista nel 2003 lavorando come corrispondente da Bruxelles per Liberazione e per l’ Agenzia stampa Area. Nel corso della sua carriera ha potuto scrivere per diverse testate nazionali come Il Fatto Quotidiano. Alessandro Cisilin è stato sposato con Beatrice Luzzi dal 2007 al 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it