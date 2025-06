Bear stagione 4 | il punteggio record su rotten tomatoes svelato

La quarta stagione di The Bear, la serie targata FX e Hulu, sta facendo discutere gli appassionati: il suo punteggio su Rotten Tomatoes ha subito un calo sorprendente, mettendo in discussione il suo successo precedente. Dopo aver conquistato pubblico e critica con recensioni entusiaste e riconoscimenti importanti, questa nuova stagione invita a riflettere sui motivi di tale cambiamento. Ma cosa c’è dietro questa flessione? Scopriamolo insieme.

La quarta stagione di The Bear, serie televisiva prodotta da FX e Hulu, ha attirato l'attenzione per un risultato inaspettato: il suo punteggio su Rotten Tomatoes si è abbassato significativamente rispetto alle stagioni precedenti. Dopo aver riscosso grande successo fin dalla sua prima messa in onda nel 2022, la serie ha consolidato la propria reputazione grazie a recensioni entusiastiche, numerosi riconoscimenti e una forte presenza di attori di alto livello. Con il rilascio completo degli episodi più recenti, si osserva ora una reazione critica divisa che riflette un cambiamento nel giudizio complessivo sulla produzione.

