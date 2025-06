Beach soccer | oggi alle 18.30 per i bianconeri c’è l’ottavo di finale contro il Brancaleone Coppa Italia a San Benedetto del Tronto | la Vbs vuole alzarla ma sarà senza Jordan

Oggi alle 18:30, il Viareggio Beach Soccer si prepara a sfidare il Brancaleone a San Benedetto del Tronto nell’ottavo di finale di Coppa Italia. Con l’obiettivo di alzare la coppa al cielo, i bianconeri sono determinati a vincere questa partita cruciale, anche senza Jordan. Un successo oggi potrebbe spalancare le porte ai quarti e avvicinare il sogno tricolore. La strada verso la gloria è tracciata: i nostri sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

La Coppa Italia è un pensiero fisso nella testa del Viareggio Beach Soccer. C'è un solo modo per conquistarla: vincere tutte e 4 le partite che i bianconeri giocheranno a San Benedetto del Tronto a cominciare da quella odierna (alle 18.30): l'ottavo con Brancaleone. Un successo varrebbe l'accesso ai quarti, dove poi subito domani i ragazzi di 'Ciccio' Corosiniti troverebbero una tra Pisa e Vastese. Sebbene i calabresi possano apparire avversario morbido sulla carta (attualmente sono ultimi in Poule Promozione di Serie A), il tecnico dei viareggini sta in guardia. Per com'è strutturata, infatti, la competizione non concede margini d'errore: perdere una gara significa doversi accontentare di disputare le finali di consolazione.