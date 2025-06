Bayesian recuperati gioielli orologi monili di valore quadri e soprammobili ma pc hard disk e memorie esterne di Lynch non trovati

Nell'affascinante scenario del relitto Bayesia, si celano tesori di inestimabile valore: gioielli, orologi, quadri e soprammobili di pregio, testimoni di una vita di lusso e mistero. Oggi, a Termini Imerese, si sono concluse con successo le operazioni di recupero di questi tesori nascosti, portando alla luce ricordi e ricchezze che raccontano la storia di Mike Lynch e Angela Bacares. Un ritrovamento che apre nuove prospettive di indagine e curiositĂ .

All'interno del relitto ci sono gioielli, orologi e monili di grande valore, oltre a quadri e soprammobili con cui Mike Lynch e sua moglie Angela Bacares avevano arredato il loro maxi yacht Si sono svolte oggi, a Termini Imerese, le operazioni di recupero del materiale all'interno del Bayesia.

In questa notizia si parla di: gioielli - orologi - monili - valore

