Bayesian l' agghiacciante sospetto di Roberto Giacobbo

Nel cuore di un enigma italiano, il recupero del relitto del veliero affondato al largo di Porticello apre nuove domande sul mistero che ancora avvolge quella tragica vicenda. Con l’attesa di 15 giorni prima di poter esplorare lo scafo, si rincorrono sospetti e teorie, tra cui quella affascinante ma inquietante di Roberto Giacobbo. Un episodio che ci invita a riflettere sulle ombre che ancora celano questa vicenda.

Bayesian, un altro mistero italiano. A poco meno di un anno dal drammatico naufragio del veliero extra-lusso affondato in circostanze mai del tutto chiarite al largo di Porticello nelle acque di fronte a Palermo, il relitto è stato recuperato e trasportato in una speciale struttura d’acciaio nel porto di Termini Imerese, per permettere alla Procura e ai periti di analizzarlo. Solo tra 15 giorni sarĂ possibile entrare nello scafo, a causa della possibile presenza di gas tossici prodotti durante la lunga immersione. Intanto, è stato riportato a galla anche l’enorme albero di 75 metri, secondo molti tra le cause dell’inabissamento durante una tempesta all’alba di quel 19 agosto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bayesian, l'agghiacciante sospetto di Roberto Giacobbo

