Bayesian continua la maledizione del veliero incidente per ingegnere diretto ad un sopralluogo auto elettrica urta vetture e cappotta

La maledizione del Bayesian continua a mietere vittime: dopo il veliero affondato lo scorso 19 agosto, un incidente sorprendente coinvolge un ingegnere diretto a un sopralluogo per un'auto elettrica. Durante il tragitto, l’ingegnere urta alcune vetture e si cappotta, finendo con la testa in giù. Un evento che sembra riecheggiare il destino del veliero, lasciando tutti a domandarsi se sia solo sfortuna o qualcosa di più oscuro in atto.

L'ingegnere stava viaggiando su un modello di auto elettrica che avrebbe urtato alcune vetture per poi cappottare e finire la sua corsa a testa in giù Continua la "maledizione" del Bayesian, il veliero affondato lo scorso 19 agosto 2024 al largo di Porticello. Un ingegnere è rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, continua la "maledizione" del veliero, incidente per ingegnere diretto ad un sopralluogo, auto elettrica urta vetture e cappotta

