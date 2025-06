battipaglia | Talento e solidarietà al concerto di fine anno della Sing&Song Home Studio

pubblico con un’esibizione vibrante e coinvolgente. Un evento che ha celebrato talento, passione e solidarietà, dimostrando come la musica possa unire e ispirare una comunità. La serata ha lasciato il segno, consolidando Battipaglia come culla di giovani promesse pronte a conquistare il mondo. E questa energia positiva promette già nuove emozioni all’orizzonte.

Si è tenuto martedì sera, al Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia, il concerto di fine anno degli allievi della Sing&Song Home Studio. Sotto la direzione artistica dei maestri Claudia Cappabianca e Angelo Mutalipassi, gli allievi si sono esibiti accompagnati dal collettivo SonoriaLive, guidato dal maestro Pasquale Renna. Dal pop al jazz, dal soul al rock, le performance hanno messo in luce voci fresche e cariche di energia, conquistando il pubblico in un crescendo di applausi.

