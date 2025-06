Basta tango pure sul celibato | per Leone va custodito

In un mondo in cambiamento, anche le tradizioni più radicate si reinventano. Il Papa rafforza le regole per il clero, sottolineando l’importanza di custodire valori fondamentali, come il rispetto e la stabilità. Mentre la Siria chiede pace, la Chiesa si impegna a essere ancora più vicina alle sue comunità. Perché, in fondo, solo uniti possiamo affrontare le sfide di oggi con speranza e determinazione. Continua a leggere.

Il Papa blinda la regola per il clero, che sotto Francesco vacillava. Appello a stabilizzare la Siria dopo l’attentato in chiesa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Basta tango pure sul celibato: per Leone va «custodito»

