Bassona torna la polemica | Perché i naturisti sono costretti ad ammassarsi in 450 metri di spiaggia?

La spiaggia Bassona, autentico rifugio di libertà e natura nel cuore di Lido di Dante, torna a scatenare polemiche. Con appena 450 metri dedicati ai naturisti, questa zona si trasforma in un crocevia di passioni e dibattiti, tra chi difende il diritto alla privacy e chi reclama più spazio. La questione si fa sempre più pressante, sollevando interrogativi sulla tutela delle libertà individuali e il rispetto per l’ambiente naturale.

Nella zona sud di Lido di Dante, al confine con Lido di Classe e la foce del Bevano, c'è la spiaggia Bassona, dove un tratto è riservato ai naturisti. Il movimento, nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, promuove una vita sana in armonia la natura e nel rispetto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

