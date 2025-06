Basket | Virtus Bologna c’è Luca Vildoza Mercato italiani in fermento

Il mercato della Virtus Bologna si infiamma con l’arrivo di Luca Vildoza, ex Olympiacos, che ritrova il suo mentore Dusko Ivanovic. Un acquisto strategico per rafforzare un roster già competitivo, con conferme di Hackett e Pajola e l’incognita Taylor. Le ultime ore sono segnate da voci e trattative che potrebbero rivoluzionare ulteriormente la squadra, tenendo i tifosi italiani col fiato sospeso. La vera sorpresa è dietro l’angolo.

Di ieri è la notizia dell’approdo di Luca Vildoza alla Virtus Segafredo Bologna. La guardia argentina ormai ex Olympiacos ritrova Dusko Ivanovic, e non è difficile immaginare che si trattasse di uno dei desideri del coach neo-campione d’Italia. Di fatto, ora l’asse è ben più che rafforzato con le conferme di Hackett e Pajola e con Brandon Taylor che pare poter rimanere alla corte bianconera. Stamattina, però, continuano a girare insistenti ulteriori voci sul mercato virtussino. In particolare, l’edizione bolognese de La Repubblica insiste su due nomi. Uno è già piuttosto battuto, quello di Leonardo Totè, reduce da una splendida stagione a Napoli e che potrebbe rendere ulteriormente italiano un reparto lunghi nel quale, salvo ribaltoni imprevedibili legati al secondo giro del draft NBA, è pronto anche il nome di Saliou Niang. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Virtus Bologna, c’è Luca Vildoza. Mercato italiani in fermento

In questa notizia si parla di: virtus - bologna - luca - vildoza

Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

L’editoriale del nostro @jackbonora sul mercato @virtussegafredobologna e l’arrivo di Luca Vildoza #virtusbologna #virtus #lba #basket #basketball #revolution Vai su Facebook

La @VirtusSegafredo ufficializza la firma dell'esterno argentino Luca Vildoza, ex Stella Rossa, Panathinaikos e Olympiacos https://legabasket.it/news/135718/bologna-luca-vildoza… #LBAMercato #TuttoUnAltroSport Vai su X

Virtus Bologna: dopo Vildoza, nel mirino Baldasso e Totè; La Virtus piazza il primo colpo di mercato: Luca Vildoza alla corte di Ivanovic; VIRTUS BOLOGNA, IL MERCATO DOPO VILDOZA: BINGHAM E MOTLEY NEL MIRINO. RESTANO APERTE LE PISTE TOTÈ E BALDASSO.

LBA - Virtus Bologna non si ferma, preso Vildoza ecco altri nomi caldi per il roster - Luca Vildoza è stato annunciato, ma anche Brandon Taylor, come anticipato ieri, sarà confermato. pianetabasket.com scrive

Luca Vildoza si unisce alla Virtus Bologna - Luca Vildoza, playmaker argentino del 1995, entra a far parte della Virtus Bologna: per lui la firma su un contratto pluriennale. Secondo msn.com