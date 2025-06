Basket | si ritira Milos Teodosic il mago che incantò anche la Virtus Bologna

Il basket italiano saluta un vero e proprio mago del parquet: Milos Teodosic. La sua carriera, suggellata anche dalla Virtus Bologna, si avvia alla conclusione, lasciando un'eredità di assist incredibili e giocate che hanno incantato tifosi e colleghi. Kevin Durant, uno dei più grandi, ha definito Teodosic "il miglior passatore con cui abbia mai condiviso il campo", un riconoscimento che parla da sé. È arrivato il momento di celebrare un talento unico.

Forse la definizione più alta di lui l'ha data Kevin Durant, uno che l'ha incrociato soltanto una volta in NBA (ma varie di più in area FIBA). Sotto un video di uno dei suoi infiniti assist usciti da chissà dove, a un certo punto KD prese e scrisse " Il miglior passatore con cui sia mai stato sullo stesso campo ". E, attenzione, lo dice uno che ha condiviso il campo con gente tipo Curry, Westbrook, Irving e tutta l'NBA al top degli ultimi 15 anni. Milos Teodosic, il mago che poteva trasformare in oro qualunque palla toccasse, ha deciso di ritirarsi. Questa la lettera che ne decreta la conclusione del cammino agonistico: " Cari amici, tifosi e appassionati di basket, per prima cosa grazie per trent'anni di sforzo, divertimento, gioia e sofferenza insieme.