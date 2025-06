Basket Serie B Nazionale San Giobbe e Chapelli | avanti insieme! Fine del rapporto con il preparatore Biagioli

Siamo contenti di annunciare il rinnovo di Alessandro Chapelli, pilastro della San Giobbe Chiusi, che continuerà a portare energia e competenza sul parquet. Con questa scelta, la società rafforza il proprio progetto di crescita, anche in vista di nuove sfide in Serie B nazionale. Tuttavia, si conclude un capitolo importante con la separazione dal preparatore Biagioli, aprendo così una nuova fase di rinnovamento e ambizione.

La San Giobbe Chiusi ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Alessandro Chapelli e la separazione dal preparatore atletico Marco Biagioli (nella foto). Chapelli, guardia di un metro e 91 per 95 kg, è alla terza stagione in biancorosso. Prodotto del settore giovanile della Reyer Venezia, con i Bulls ha già collezionato settantatré presenze; nell'ultimo campionato ha viaggiato a medie di 3,9 punti e 1,2 rimbalzi. "Siamo contenti di continuare questo percorso con Alessandro, iniziato ormai due anni fa – ha dichiarato il direttore sportivo Matteo Martini –. È stato molto bravo a superare momenti difficili che in una stagione possono capitare e a rispondere presente con un finale di campionato importante.