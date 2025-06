Basket serie b Adamant in pressing sul pivot Renzi Idea Moreno in cabina di regia

Il basket di Serie B si infiamma con l'Adamant pronto a piazzare il colpo: forte pressing su Andrea Renzi, il pivot desiderato dall’entourage biancazzurro. Dopo la promozione, la squadra sta prendendo forma, e questa trattativa potrebbe rappresentare un vero e proprio salto di qualità. Con Moreno in cabina di regia, tutto sembra ormai in fase avanzata: l’affare Renzi potrebbe consegnare ai biancazzurri un elemento di spessore capace di fare la differenza.

E’ forte, fortissimo, il pressing dell’ Adamant su Andrea Renzi, primissima scelta dell’entourage biancazzurro nello spot di "5" titolare in questo mercato che passo dopo passo sta prendendo forma dopo la promozione di una ventina di giorni fa. Sul centro classe 1989 Ferrara è piombata negli ultimi giorni muovendo i giusti fili, e la trattativa sembra già ben intavolata per un acquisto che avrebbe i contorni di un vero e proprio colpaccio per una squadra che sulla carta punterà a un campionato tranquillo, ma comunque da protagonista. Veterano di A2 e B1, Renzi ha giocato e viaggiato a cifre importanti in piazze come Trapani, Reggio Calabria ed Orzinuovi, e da anni è uno dei lunghi italiani più ambiti sul mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie b. Adamant in pressing sul pivot Renzi. Idea Moreno in cabina di regia

