Basket serie A2 | Libertas è addio con Francesco Fratto | Un grande uomo e giocatore

Basket Serie A2: Libertàs saluta Francesco Fratto, un vero simbolo e punto di riferimento per la squadra. Dopo tre stagioni di passione e dedizione, le strade si dividono, lasciando un vuoto difficile da colmare. Fratto non è stato solo un grande giocatore, ma un vero libertassino doc, amato da tifosi e compagni. L’addio ufficiale ha segnato una pagina importante per il club, aprendo nuove sfide e emozioni per il futuro.

