Basket serie a2 La Sella rinnova con Moretti e pensa al pesarese Zanotti Sfumato Possamai

Un nome da tenere d'occhio nella Serie A2 di basket: la Sella Cento, dopo aver riconfermato Moretti, pensa a rinforzarsi con Simone Zanotti. Il lungo classe 1992, ex Serie A e ora in trattativa con Pesaro, potrebbe portare esperienza e solidità alla squadra biancorossa. Con un passato prestigioso e numeri interessanti, Zanotti rappresenta il profilo ideale per sostenere il progetto dei romagnoli e puntare in alto.

Sfumato Possamai, che si √® accasato a Livorno sponda Libertas, la Sella Cento sonda altri profili per affiancare un lungo italiano al confermato Stacy Davis. Un profilo che potrebbe fare al caso dei biancorosso √® quello di Simone Zanotti (nella foto), che sta trattando la risoluzione anticipata del contratto con Pesaro, essendo fuori dai piani tecnici di coach Spiro Leka. Classe 1992, con un passato neppure troppo lontano in Serie A, Zanotti √® reduce da una stagione da 5.9 punti e 3.3 rimbalzi con la maglia della Carpegna Prosciutto, e potrebbe essere il nome giusto per il "5" da quintetto in casa Sella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Basket serie a2. La Sella rinnova con Moretti e pensa al pesarese Zanotti. Sfumato Possamai

