basket milos teodosic annuncia il ritiro a 38 anni con una toccante lettera

Il mondo del basket dice addio a un vero maestro: Milos Teodosic, talento straordinario e icona europea, ha annunciato il suo ritiro a 38 anni con una lettera ricca di emozioni. Dopo decenni di successi e spettacoli, il serbo si prepara a chiudere un capitolo leggendario della pallacanestro internazionale, lasciando un’eredità indelebile. Concludiamo questa storia con l’augurio che il suo talento continui a ispirare generazioni future.

Belgrado (Serbia), 28 giugno 2025 – Da oggi, il basket non potrà più essere deliziato dalle straordinarie gesta di uno dei più grandi interpreti della palla al cesto europea e non solo degli ultimi decenni: a 38 anni, infatti, Milos Teodosic ha infatti deciso di ritirarsi dalla pallacanestro giocata. L’annuncio lo ha dato l’ormai ex giocatore serbo, attraverso una toccante lettera aperta: “Cari amici, appassionati ed esperti di pallacanestro, innanzitutto, grazie per questi 30 anni di battaglie condivise, gioie, felicità ma anche dolori. È arrivato il momento per me di dire addio a una fase del mio amore per il magico gioco della pallacanestro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net