Basket Jolly scatenato | torna Gabriele Costoli Il play Mattioli si accasa a Correggio

Il Basket Jolly Scatenato si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo, rafforzando la sua rosa con nomi di spicco e giovani promesse. Dopo aver annunciato l’arrivo di Lorenzo Lusetti, il ritorno di Gabriele Costoli si conferma come un colpo strategico, portando energia e talento alla squadra. Con questa campagna di rafforzamento, i biancoblu puntano a recitare da protagonista in DR 1 e a conquistare nuovi traguardi. La stagione promette emozioni senza precedenti.

Prosegue la campagna di rafforzamento di un Basket Jolly che vuole recitare da protagonista in DR 1. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del lungo Lorenzo Lusetti dal Basket 2000, che prende il posto di Alessandro Bovio, il club cittadino festeggia il ritorno di Gabriele Costoli (foto), classe 2003, nell’ultima stagione al piano superiore con la maglia dell’ Emil Gas Scandiano, offrendo in dote il suo contributo in termini di regia e di conclusioni dalla lunga distanza. Sempre in DR1 il play Simone Mattioli, ex Medolla, si accasa a Correggio, mentre la neoretrocessa Novellara ufficializza due conferme: restano i due play Federico Riccò e Nicolò Ferrari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net