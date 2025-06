Basket giovanile femminile Leonardi Ferretti e Amoroso | un tris di cestiste talentuose

Il team dell’Emilia-Romagna, guidato dalle promettenti Leonardi, Ferretti e Amoroso, ha dimostrato tutto il suo talento e spirito di squadra nella prima edizione della RisER Youth Cup. Un’occasione unica per mettere in mostra le future stelle del basket femminile, in un clima di competizione e passione che promette grandi successi. La sfida ora è continuare a coltivare queste giovani promesse, alimentando il sogno di una squadra italiana sempre più forte e affiatata.

In occasione dell’arrivo a Bologna degli Europei femminili di basket 2025, il comitato regionale Fip Emilia-Romagna ha lanciato una nuova iniziativa dedicata ai giovani talenti della palla a spicchi rosa. Si è svolta infatti la prima edizione della RisER Youth Cup, Trofeo femminile Under 13 a Savignano sul Panaro a cui hanno partecipato le selezioni Regionali di Lombardia, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Il team della nostra regione vedeva fra le proprie fila anche tre reggiane: Martina Leonardi (Arbor), Ginevra Ferretti (Puianello) e Noemi Maria Amoroso (Luzzara). Nella prima giornata, l’Emilia-Romagna ha avuto la meglio del Veneto per 68-49 grazie al contributo di Ferretti (13) e Amoroso (5). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket giovanile femminile. Leonardi, Ferretti e Amoroso: un tris di cestiste talentuose

