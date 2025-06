Basket femminile l’Italia cerca un’impresa colossale contro il Belgio campione in carica della stella Meesseman

Se il basket italiano si appresta a scrivere una pagina storica, domani è il giorno decisivo per celebrare il talento, la passione e la determinazione delle nostre atlete. Una sfida epica contro il campione in carica Belgio, guidato dalla stella Meesseman, potrebbe segnare un nuovo capitolo di gloria. Non lasciamoci scappare questa occasione: il futuro del basket italiano è in gioco, e tutto il paese aspetta con trepidazione.

Quella di domani sarà una giornata storica per il basket italiano. E per basket s’intende in senso assoluto, non solo femminile. Perché se è vero che le donne in semifinale agli Europei non ci arrivavano da 30 anni, è altrettanto vero che l’Italia, con le sue due Nazionali senior, tra le prime quattro di un evento dagli Europei in su non ci arrivava dal 2004. Anzi, da Atene 2004, e quel che accadde a OAKA è ben noto: l’argento olimpico. Non ci si sposta poi di tanto, e chissà se è un caso: da OAKA al Peace and Friendship Stadium, dal nord-est di Atene al pieno Pireo, per quella che l’Italia di Andrea Capobianco affronta come una missione al gusto di tentativo di impresa. 🔗 Leggi su Oasport.it