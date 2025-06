Basket baby talent crescono | Ronci e Ruggeri volano in Nazionale e sognano l' Europeo giovanile

Il talento e la passione continuano a far crescere i giovani promettenti del basket italiano. Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri, due stelle della formazione Angels/Rbr, si preparano a volare in Nazionale e a sognare l'Europeo giovanile. Una convocazione che riempie di orgoglio il mondo Rbr e conferma il loro straordinario percorso di successo. La strada verso il sogno azzurro continua con entusiasmo e determinazione.

Ancora una convocazione in Nazionale ad inorgoglire il mondo Rbr: Nicolò Ronci e Mattia Ruggeri, rispettivamente guardia e ala della formazione AngelsRbr che ha disputato quest’anno il campionato Under 17 d’Eccellenza, parteciperanno al raduno che gli Azzurri Under 16 svolgeranno a Bassano del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

