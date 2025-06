Barzanò decine di bossoli disseminati sulla strada | delimitata la zona scattano le indagini

Un inquietante scenario si dipinge lungo la Sp 51 La Santa tra Barzanò e Cremella, dove decine di bossoli di proiettile sono stati disseminati sulla strada. La scoperta ha immediatamente allertato le autorità, che hanno delimitato l'area per le indagini. Un episodio che solleva molte domande e richiede risposte rapide: cosa è accaduto in quella zona? Le risposte arriveranno presto, mentre le forze dell'ordine lavorano senza sosta per fare luce sull'accaduto.

Barzanò (Lecco), 26 giugno 2025 – Una lunga scia di decine e decine di bossoli di proiettile per strada. L'allarme è scattato questa mattina lungo la Sp 51 La Santa, tra Barzanò e Cremella e anche oltre. Alcuni passanti hanno notato qualcosa brillare per terra, si sono fermati e hanno trovato prima un bossolo, poi un altro e dopo molti atri bossoli ancora. Hanno subito chiamato i carabinier i, che si sono precipitati sul posto per delimitare la zona e per un primo sopralluogo. Inizialmente si è temuto potesse trattarsi della scena di un crimine o del teatro della sparatoria, ma i militari hanno impiegato poco a comprendere che non poteva essere così: i bossoli trovati e recuperati sono così tanti che non si sarebbero potuti sparare nemmeno con una mitragliatrice automatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Barzanò, decine di bossoli disseminati sulla strada: delimitata la zona, scattano le indagini

In questa notizia si parla di: barzanò - decine - bossoli - strada

Barzanò, decine di bossoli disseminati sulla strada: delimitata la zona, scattano le indagini.