Barontini venerdì 27 giugno Crestacci in scena agli Hangar Creativi

Venerdì 27 giugno agli Hangar Creativi, dopo il successo in Fortezza Nuova, torna "Barontini", uno spettacolo che unisce dramma, musica e passione. Con la regia di Alessandro Brucioni e le interpretazioni di Michele Crestacci, questa produzione coinvolgente promette di emozionare ancora una volta il pubblico. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza teatrale unica: lasciatevi trasportare dall’energia di "Barontini" e scoprite cosa rende questo spettacolo così speciale.

Venerdì 27 giugno, alle 21.30, si replica agli Hangar Creativi, dopo il grandissimo successo ottenuto in Fortezza Nuova, lo spettacolo "Barontini", drammaturgia di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci, con Michele Crestacci, regia Alessandro Brucioni, musiche orginali Alessandro Brucioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

"Barontini", giovedì 5 e venerdì 6 giugno lo spettacolo di Crestacci e Brucioni agli Hangar Creativi - Preparati a vivere un'esperienza teatrale unica! Giovedì 5 e venerdì 6 giugno, gli Hangar Creativi ospiteranno "Barontini", uno spettacolo gratuito che promette di incantare il pubblico.

