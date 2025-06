Barontini venerdì 27 giugno Crestacci in scena agli Hangar Creativi

Venerdì 27 giugno, alle 21.30, gli Hangar Creativi si trasformeranno nel palcoscenico di un evento imperdibile: la replica dello spettacolo "Barontini" di Michele Crestacci e Alessandro Brucioni, già acclamato in Fortezza Nuova. Un mix di dramma, musica originale e talento, che promette di catturare ogni spettatore.

Venerdì 27 giugno, alle 21.30, si replica agli Hangar Creativi, dopo il grandissimo successo ottenuto in Fortezza Nuova, lo spettacolo "Barontini", drammaturgia di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci, con Michele Crestacci, regia Alessandro Brucioni, musiche orginali Alessandro Brucioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

"Barontini", giovedì 5 e venerdì 6 giugno lo spettacolo di Crestacci e Brucioni agli Hangar Creativi - Preparati a vivere un'esperienza teatrale unica! Giovedì 5 e venerdì 6 giugno, gli Hangar Creativi ospiteranno "Barontini", uno spettacolo gratuito che promette di incantare il pubblico.

