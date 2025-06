Bari i primi colpi di Magalini per Caserta | in arrivo portiere e regista

Bari si prepara a rinforzare la sua rosa con due colpi importanti: un portiere di esperienza e un regista di qualità, pronti a rafforzare la squadra di Fabio Caserta. A poche ore dalla sua presentazione ufficiale, l’entusiasmo cresce tra tifosi e addetti ai lavori, desiderosi di vedere i nuovi acquisti all’opera e scrivere insieme un nuovo capitolo di successi. Bari, ecco Fabio...

A distanza di poche ore dalla conferenza stampa in cui Fabio Caserta è stato presentato in qualità di nuovo responsabile tecnico della prima squadra del Bari, arrivano notizie relativamente alla definizione delle prime operazioni di mercato da parte della società biancorossa.

Caserta, con il 4-3-3 serve un regista. Con il 4-2-3-1 un mediano in più - Nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Bari, Fabio Caserta ha tracciato con chiarezza la base del suo progetto tattico: i moduli saranno 4-

Bari, si parte: l'organico oggi a disposizione di Fabio Caserta per il ritiro estivo - A pochi giorni dall'inizio del ritiro estivo, il nuovo tecnico del Bari Fabio Caserta inizia a fare i conti con l'organico che troverà a disposizione per i primi ...