Bari e dintorni si trasformano in set cinematografico internazionale | numerosi centri protagonisti del film The Betrayers

Bari e i suoi dintorni si trasformano in un palcoscenico globale, catturando l’attenzione internazionale con le riprese del film The Betrayers. Diretto dallo scrittore e regista canadese David Bezmozgis, questa produzione multiculturale coinvolge realtà da Canada, Ucraina e Italia, valorizzando il nostro territorio e la sua bellezza. Mentre le ultime scene prendono vita, l’entusiasmo cresce: il risultato promette di essere un capolavoro che metterà ancora più in risalto la nostra regione nel panorama cinematografico mondiale.

Stanno per concludersi in Puglia le riprese del film The Betrayers, diretto dallo scrittore e regista canadese David Bezmozgis, una produzione internazionale di Vortex Media società canadese e dell'ucraina Fore Film, con produzione esecutiva di Dinamo Film.

I veicoli erano autorizzati per le riprese di «The betrayers»

Ultimi ciak in Puglia per The Betrayers, film diretto dallo scrittore e regista canadese David Bezmozgis e ambientato tra Crimea e Gerusalemme.

Bari torna set per i film, quattro produzioni a giugno: «Forte impatto sul turismo»